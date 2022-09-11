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  4. Реал - Мальорка – 4:0. Видео голов и обзор матча
Испания
11 сентября 2022, 18:40 |
646
0

Реал - Мальорка – 4:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура чемпионата Испании

11 сентября 2022, 18:40 |
646
0
Реал - Мальорка – 4:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Голы Вальверде, Винисиуса Жуниора, Родриго и Рюдигера позволили команде Карло Анчелотти добиться крупной волевой победы на «Мальоркой» в 6-м туре Ла Лиги – 4:1. В составе островитян автором гола престижа стал Мурика.

Одержав победу, «Реал», как ранее сообщалось, довел до пяти игр свою серию выигрышей со старта сезона в чемпионате Испании.

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Источник Sport.ua
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