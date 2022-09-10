В воскресенье, 11-го сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и харьковский «Металлист». Матч пройдет в с. Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало в 15:00.

Постепенно уменьшается количество команд, которые в новом сезоне национального первенства могут похвастаться отсутствием поражений. В поединке на поле команды Ярослава Вишняка есть все шансы, что их станет на одну меньше, так как ни «Колос», ни «Металлист», еще не допускали грубых осечек. Совершенно разные эмоции будут у коллективов, так как хозяева будут подходить к матчу на фоне ничьей против закарпатского «Миная» (1:1), а вот гости прекрасно помнят успех недельной давности в игре против «Александрии» (3:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Металлист». За ходом матча можно следить по этой ссылке.