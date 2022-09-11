Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Колос» – «Металлист» - 0:0

«Колос»: Волынец – Черноморец, Гончаренко, Новак, Золотов – Ореховский, Милько – Мякушко, Болбат, Ильин – Попов.

Запасные: Маханьков, Зозуля, Ставничий, Емец, Кузык, Чоботенко, Задоя, Соловьев, Смирный, Исаенко, Лысенко, Безбородько.

«Металлист»: Рыбка – Каплиенко, Ралюченко, Мизюк, Романюк – Коркишко, Танковский, Панасенко – Кныш, Прядун, Пидлепенец.

Запасные: Костик, Чидомер, Багачанский, Рязанцев, Шамич, Шопин, Клименчук, Демченко.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

В воскресенье, 11-го сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и харьковский «Металлист». Матч пройдет в с. Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало в 15:00.

Постепенно уменьшается количество команд, которые в новом сезоне национального первенства могут похвастаться отсутствием поражений. В поединке на поле команды Ярослава Вишняка есть все шансы, что их станет на одну меньше, так как ни «Колос», ни «Металлист», еще не допускали грубых осечек. Совершенно разные эмоции будут у коллективов, так как хозяева будут подходить к матчу на фоне ничьей против закарпатского «Миная» (1:1), а вот гости прекрасно помнят успех недельной давности в игре против «Александрии» (3:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Металлист». За ходом матча можно следить по этой ссылке.