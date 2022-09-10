Спортдир Боруссии Дортмунд: «Холанд стал обузой в раздевалке»
Себастьян Кель – о трансфере норвежского форварда
Спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Себастьян Кель рассказал о причинах трансфера Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити»:
«Мы очень любили Холанда и он довольно успешно выступал за наш клуб, но в определенный момент он стал обузой в раздевалке. Он стал предметом каждого разговора. За пределами клуба почти все было сосредоточено на нем. В конце концов момент трансфера был выбран максимально правильный для всех сторон.
Мы все очень рады за Эрлинга, что он продолжает добиваться успеха и блестяще играть теперь уже в «Манчестер Сити».
Ранее Кель рассказал, почему «Боруссия» отказалась от Криштиану Роналду.
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