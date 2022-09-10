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  4. Спортдир Боруссии Дортмунд: «Холанд стал обузой в раздевалке»
Германия
10 сентября 2022, 14:51 |
415
0

Спортдир Боруссии Дортмунд: «Холанд стал обузой в раздевалке»

Себастьян Кель – о трансфере норвежского форварда

10 сентября 2022, 14:51 |
415
0
Спортдир Боруссии Дортмунд: «Холанд стал обузой в раздевалке»
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Себастьян Кель рассказал о причинах трансфера Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити»:

«Мы очень любили Холанда и он довольно успешно выступал за наш клуб, но в определенный момент он стал обузой в раздевалке. Он стал предметом каждого разговора. За пределами клуба почти все было сосредоточено на нем. В конце концов момент трансфера был выбран максимально правильный для всех сторон.

Мы все очень рады за Эрлинга, что он продолжает добиваться успеха и блестяще играть теперь уже в «Манчестер Сити».

Ранее Кель рассказал, почему «Боруссия» отказалась от Криштиану Роналду.

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Себастьян Кель Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд Манчестер Сити
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