В субботу, 10 сентября, состоится женский финал Открытого чемпионата США по теннису. Трофей разыграют Ига Свентек (Польша, WTA 1) и Онс Жабер (Тунис, WTA 5).

Свентек в этом году имела винстрик из 37 матчей, во время которого она выиграла 6 трофеев. Для Иги это будет первый финал US Open и первый финал хардового турнира Grand Slam. Онс Жабер в этом году завоевала 2 трофея. Онс – первая африканская теннисистка, которая прошла в финал US Open. Она поборется за свой первый трофей Grand Slam. Отметим, что после финала Онс станет 2-й ракеткой мира независимо от результата.

Ранее девушки встречались между собой 4 раза. Счет в личных встречах 2:2, на харде 1:1, одна победа на траве в пользу Жабер и одна на грунте для Свентек.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию женского финала US Open 2022, за которой можно следить в нашем Telegram-канале по теннису.