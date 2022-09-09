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09 сентября 2022, 22:01 |
986
2

Ряд игроков боснийской сборной отказываются играть с россией

Матч должен состояться 19 ноября

09 сентября 2022, 22:01 |
986
2
Ряд игроков боснийской сборной отказываются играть с россией
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня стало известно о том, что Федерация футбола Боснии и Герцеговины согласилась провести товарищеский матч со сборной россии 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Однако после этого решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины было резко раскритиковано в соцсетях, в том числе и боснийскими фанатами.

Теперь же стало известно, что и целый ряд игроков сборной Боснии и Герцеговины выступают против матча с россией. Они не собираются принимать в нем участие.

Ранее один из лидеров боснийской сборной Миралем Пьянич публично выступил против проведения матча с россией.

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Комментарии 2
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Мне интересно только одно - сумма за которую руководители федерации Боснии договорились (в данном случае продались) играть с орками в Питере.
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Хутин Пуйло
Нам знакомо. У нас тоже игроки адекватнее федерации
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