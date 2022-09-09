Ряд игроков боснийской сборной отказываются играть с россией

Сегодня стало известно о том, что Федерация футбола Боснии и Герцеговины согласилась провести товарищеский матч со сборной россии 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Однако после этого решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины было резко раскритиковано в соцсетях, в том числе и боснийскими фанатами.

Теперь же стало известно, что и целый ряд игроков сборной Боснии и Герцеговины выступают против матча с россией. Они не собираются принимать в нем участие.

Ранее один из лидеров боснийской сборной Миралем Пьянич публично выступил против проведения матча с россией.