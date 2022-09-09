В субботу, 10-го сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 17:00.

Коллектив Игора Йовичевича порадовал украинских болельщиков предельно успешным выступлением в первом матче на международной арене в этом сезоне, обыграв немецкий «РБ Лейпциг» на чужом поле (4:1). Этот результат можно расценивать как сенсацию, но если он в итоге не будет подкреплен удачными матчем на внутренней арене против «моряков», то перед встречей против шотландского «Селтика» появится много вопросов. «Черноморец» под руководством Романа Григорчука еще не побеждал в этом сезоне, однако опытный специалист точно знает, как доставить хлопоты чемпионам страны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Черноморец». За ходом матча можно следить по этой ссылке.