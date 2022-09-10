Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Шахтер» – «Черноморец» - 0:1

Брагару, 10

Селин, 26, Наумец, 30, Гладкий, 61

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля – Степаненко – Петряк (Траоре, 46), Джурасек, Бондаренко, Зубков – Швед.

Запасные: Шевченко, Пятов, Бондарь, Сикан, Тейлор, Крыськив, Судаков, Топалов, Очеретько, Кулаков.

«Черноморец»: Непогодов – Селин, Ермаков, Джеймс, Путря – Плакса, Политило, Бобко – Брагару, Гладкий, Наумец.

Запасные: Паст, Варакута, Суханов, Бадибанга, Белый, Юсов, Кузык, Штогрин, Фили, Войтиховский, Литвиненко, Салюк.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

В субботу, 10-го сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 17:00.

Коллектив Игора Йовичевича порадовал украинских болельщиков предельно успешным выступлением в первом матче на международной арене в этом сезоне, обыграв немецкий «РБ Лейпциг» на чужом поле (4:1). Этот результат можно расценивать как сенсацию, но если он в итоге не будет подкреплен удачными матчем на внутренней арене против «моряков», то перед встречей против шотландского «Селтика» появится много вопросов. «Черноморец» под руководством Романа Григорчука еще не побеждал в этом сезоне, однако опытный специалист точно знает, как доставить хлопоты чемпионам страны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Черноморец». За ходом матча можно следить по этой ссылке.