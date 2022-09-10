Шахтер – Черноморец – 0:1. Текстовая трансляция. LIVE
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Украинская Премьер-лига. 4-й тур.
«Шахтер» – «Черноморец» - 0:1
Брагару, 10
Селин, 26, Наумец, 30, Гладкий, 61
«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля – Степаненко – Петряк (Траоре, 46), Джурасек, Бондаренко, Зубков – Швед.
Запасные: Шевченко, Пятов, Бондарь, Сикан, Тейлор, Крыськив, Судаков, Топалов, Очеретько, Кулаков.
«Черноморец»: Непогодов – Селин, Ермаков, Джеймс, Путря – Плакса, Политило, Бобко – Брагару, Гладкий, Наумец.
Запасные: Паст, Варакута, Суханов, Бадибанга, Белый, Юсов, Кузык, Штогрин, Фили, Войтиховский, Литвиненко, Салюк.
Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).
Стадион: «Арена Львов» (Львов).
В субботу, 10-го сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 17:00.
Коллектив Игора Йовичевича порадовал украинских болельщиков предельно успешным выступлением в первом матче на международной арене в этом сезоне, обыграв немецкий «РБ Лейпциг» на чужом поле (4:1). Этот результат можно расценивать как сенсацию, но если он в итоге не будет подкреплен удачными матчем на внутренней арене против «моряков», то перед встречей против шотландского «Селтика» появится много вопросов. «Черноморец» под руководством Романа Григорчука еще не побеждал в этом сезоне, однако опытный специалист точно знает, как доставить хлопоты чемпионам страны.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Черноморец». За ходом матча можно следить по этой ссылке.
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Не плохо смотрятся Наумец и Плакса.
А так конечно команда у Григорчука слабенькая по индивидуальностям.
Но игру ведет за счет дисциплины и движения. Шахтер вообще жалок.
А ШД после пропущеного не создал вообще ничего.
Матч с Лейпцигом, когда ШД поставил автобус и дождался детских ошибок немцев, создал некую иллюзию благополучия, но на самом деле все достаточно печально. Не лучше чем у ДК.