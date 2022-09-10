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Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 17:04 | Обновлено 10 сентября 2022, 18:23
8290
24

Шахтер – Черноморец – 0:1. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

10 сентября 2022, 17:04 | Обновлено 10 сентября 2022, 18:23
8290
24
Шахтер – Черноморец – 0:1. Текстовая трансляция. LIVE
ФК Шахтер Донецк

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Шахтер» – «Черноморец» - 0:1

Брагару, 10

Селин, 26, Наумец, 30, Гладкий, 61

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля – Степаненко – Петряк (Траоре, 46), Джурасек, Бондаренко, Зубков – Швед.

Запасные: Шевченко, Пятов, Бондарь, Сикан, Тейлор, Крыськив, Судаков, Топалов, Очеретько, Кулаков.

«Черноморец»: Непогодов – Селин, Ермаков, Джеймс, Путря – Плакса, Политило, Бобко – Брагару, Гладкий, Наумец.

Запасные: Паст, Варакута, Суханов, Бадибанга, Белый, Юсов, Кузык, Штогрин, Фили, Войтиховский, Литвиненко, Салюк.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

В субботу, 10-го сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 17:00.

Коллектив Игора Йовичевича порадовал украинских болельщиков предельно успешным выступлением в первом матче на международной арене в этом сезоне, обыграв немецкий «РБ Лейпциг» на чужом поле (4:1). Этот результат можно расценивать как сенсацию, но если он в итоге не будет подкреплен удачными матчем на внутренней арене против «моряков», то перед встречей против шотландского «Селтика» появится много вопросов. «Черноморец» под руководством Романа Григорчука еще не побеждал в этом сезоне, однако опытный специалист точно знает, как доставить хлопоты чемпионам страны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Черноморец». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 24
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Gargantua
это вам не Лейпциг, тут играть надо
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+6
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Gargantua
очень хорош Брагару. Видно, что он лидер команды и его ищут глазами другие игроки когда получают мяч. Не боится идти в обыгрыш и получается.
Не плохо смотрятся Наумец и Плакса.
А так конечно команда у Григорчука слабенькая по индивидуальностям. 
Но игру ведет за счет дисциплины и движения. Шахтер вообще жалок.
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+5
Gargantua
Реальный шанс у Одессы забить второй.
А ШД после пропущеного не создал вообще ничего.
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+5
Gargantua
как и в предыдущих матчах ШД абсолютно беспомощен в позиционной атаке.
Матч с Лейпцигом, когда ШД поставил автобус и дождался детских ошибок немцев, создал некую иллюзию благополучия, но на самом деле все достаточно печально. Не лучше чем у ДК. 
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+4
Andrey
Давай Чорноморець вперед, тільки перемога!
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+1
Спец_лавочник
А где смотреть это, что за дела? Скиньте мне 100 гривасиков на подписку братья кроты
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Владислав Рейский
Не привычно шо вместо обезьянника теперь шахта украинская играет
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+1
Gargantua
лучше бы Динамо купило Брагару а не Кабаева
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0
Показать Скрыть 9 ответов
Спец_лавочник
Йововича в отставку!!!!
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Спец_лавочник
Гол
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0
Спец_лавочник
С детства за ржавых, люблю апельсины
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0
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