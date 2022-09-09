Пьянич: «У меня нет слов, это нехорошо»

32-летний игрок, защищающий на клубном уровне цвета клуба Аль-Шарджа из ОАЭ, раскритиковал решение Футбольного союза Боснии и Герцеговины о проведении товарищеского матча со сборной рф.

«Я слышал о решении Ассоциации. Руководители знают мою позицию. Позвонили, спрашивали, что я думаю об игре. Я сказал, что думал, а потом был удивлен другим решением. Это не удачное решение!.

У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что-то идет не так. В Ассоциации знают мою позицию. Я просто скажу, что это нехорошо», — заявил Пьянич.