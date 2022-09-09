Журналист Морган призвал не отменять матчи АПЛ из-за смерти Елизаветы II

57-летний Пирс Морган, который в настоящее время работает не в родной Англии, а в США, призвал не отменять спортивные состязания из-за траура в связи со смертью королевы Елизаветы II. Как известно, английская Премьер-лига, а также все профессиональные лиги Англии и Шотландии приняли решение о переносе всех игр предстоящего уик-энда.

«Спортивные соревнования стоит продолжать. Во-первых, королева любила спорт. Во-вторых, было бы здорово увидеть, как полные стадионы поют гимн в память о её Величестве. Так накануне поступили фанаты Вест Хэма», — написал Морган в своем Твиттере.

Елизавета II скончалась накануне, 8 сентября. Вначале стало известно о резком ухудшении состояния ее здоровья, а затем было сообщено, что она умерла на 97-м году жизни.