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Англия
09 сентября 2022, 16:16 | Обновлено 09 сентября 2022, 16:28
369
1

Журналист Морган призвал не отменять матчи АПЛ из-за смерти Елизаветы II

Британский телеведущий обосновал свое желание

09 сентября 2022, 16:16 | Обновлено 09 сентября 2022, 16:28
369
1
Журналист Морган призвал не отменять матчи АПЛ из-за смерти Елизаветы II
Twitter

57-летний Пирс Морган, который в настоящее время работает не в родной Англии, а в США, призвал не отменять спортивные состязания из-за траура в связи со смертью королевы Елизаветы II. Как известно, английская Премьер-лига, а также все профессиональные лиги Англии и Шотландии приняли решение о переносе всех игр предстоящего уик-энда.

«Спортивные соревнования стоит продолжать. Во-первых, королева любила спорт. Во-вторых, было бы здорово увидеть, как полные стадионы поют гимн в память о её Величестве. Так накануне поступили фанаты Вест Хэма», — написал Морган в своем Твиттере.

Елизавета II скончалась накануне, 8 сентября. Вначале стало известно о резком ухудшении состояния ее здоровья, а затем было сообщено, что она умерла на 97-м году жизни.

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Источник Sport.ua
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