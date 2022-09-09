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Пляжный футбол
09 сентября 2022, 15:14 | Обновлено 09 сентября 2022, 15:53
272
0

Женская сборная Украины по пляжному футболу вышла в 1/2-ю Евролиги-2022

Украинки завоевали путевку на Европейские игры 2023 года

09 сентября 2022, 15:14 | Обновлено 09 сентября 2022, 15:53
272
0
Женская сборная Украины по пляжному футболу вышла в 1/2-ю Евролиги-2022
УАФ

В матче 5-го тура Евролиги женская сборная Украины по пляжному футболу обыграла команду Португалии и завоевала путевку на Европейские игры 2023 года.

Подопечным Юрия Клименко необходимо было выиграть Португалию и надеяться на поражение Англии в матче с Испанией, чтобы расчитывать на путевку в полуфинал.

С выполнением своей задачи украинские футболистки смогли справиться, добившись волевой победы со счетом 3:2. Им пришлось отыгрываться после пропущенного гола уже на 1-й минуте матча, а также после того, как на 18-й минуте Португалия вновь добилась перевеса. Голы Клипаченко и Випасняк позволили «сине-желтым» переломить встречу и победить.

Вторую часть условия выполнила команда Испании, переигравшая Англию со счетом 2:0. Таким образом, украинки завоевали путевку в полуфинал Евролиги-2022 и стали обладательницами путевки на Европейские игры 2023 года, который пройдут в Кракове.

Напомним, в матче 4 тура Евролиги украинки потерпели крупное поражение от команды Италии – 1:7.

Евролига-2022 по пляжному футболу. Женщины. Дивизион А

5-й тур

Португалия – Украина – 2:3

Голи: Мейра (1), Джамила (18) — Випасняк (13, 32), Кліпаченко (27).

Украина: Терех, Воловенко, Дегтярь, Костюк, Василюк, Клипаченко, Кирильчук, Крамная, Дубицкая, Випасняк, Тихонова.

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Источник Sport.ua
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