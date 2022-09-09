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Украина. Премьер лига
09 сентября 2022, 11:23 | Обновлено 09 сентября 2022, 11:31
226
0

Рух попрощался с опытным защитником

Максим Белый покинул львовский клуб

09 сентября 2022, 11:23 | Обновлено 09 сентября 2022, 11:31
226
0
Рух попрощался с опытным защитником
ФК Рух. Максим Белый

ФК «Рух» и защитник Максим Белый приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Защитник выступал за желто-черных с февраля 2020 года. Максим был одним из тех, кто помог «Руху» получить путевку в Премьер-лигу.

Всего при «желто-черных» 32-летний защитник провел 45 матчей.

Отметим, что Максим Белый находится на просмотре в «Черноморце».

Ранее «Кривбасс» арендовал камерунского защитника Дибанго.

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Максим Белый Рух Львов Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
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Источник ФК Рух Львов
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