Рух попрощался с опытным защитником

ФК «Рух» и защитник Максим Белый приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Защитник выступал за желто-черных с февраля 2020 года. Максим был одним из тех, кто помог «Руху» получить путевку в Премьер-лигу.

Всего при «желто-черных» 32-летний защитник провел 45 матчей.

Отметим, что Максим Белый находится на просмотре в «Черноморце».

Ранее «Кривбасс» арендовал камерунского защитника Дибанго.