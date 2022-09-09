Украина. Премьер лига09 сентября 2022, 11:23 | Обновлено 09 сентября 2022, 11:31
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Рух попрощался с опытным защитником
Максим Белый покинул львовский клуб
09 сентября 2022, 11:23 | Обновлено 09 сентября 2022, 11:31
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ФК «Рух» и защитник Максим Белый приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
Защитник выступал за желто-черных с февраля 2020 года. Максим был одним из тех, кто помог «Руху» получить путевку в Премьер-лигу.
Всего при «желто-черных» 32-летний защитник провел 45 матчей.
Отметим, что Максим Белый находится на просмотре в «Черноморце».
Ранее «Кривбасс» арендовал камерунского защитника Дибанго.
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