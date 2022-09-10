В субботу, 10 сентября, состоится встреча третьего тура чемпионата Украины, в которой криворожский «Кривбасс» примет ровненский «Верес». Матч пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский», начало в 15:00.

Команды по-разному сыграли в третьем туре. Криворожцы наконец-то заработали первое очко в сезоне. Здесь же, в Киеве, «Кривбасс» расписал «сухую» ничью со «Львовом». До этого подопечные Юрия Вернидуба потерпели два минимальных выездных поражения – от «Колоса» и «Шахтера». «Верес», напротив, начал чемпионат с двух гостевых побед – над «Черноморцем» и «Ворсклой». Но в третьем туре команда Юрия Вирта без шансов уступила «Днепру-1». И вот теперь ей предстоит четвертый кряду выездной поединок.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Верес», за которой можно следить здесь.

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА