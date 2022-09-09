Украина. Премьер лига09 сентября 2022, 07:41 | Обновлено 09 сентября 2022, 08:05
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Шапаренко выбыл до конца года
Серьезная травма у 23-летнего полузащитника
09 сентября 2022, 07:41 | Обновлено 09 сентября 2022, 08:05
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Николай Шапаренко не поможет киевскому «Динамо» в последующих матчах в 2022 году.
Вчера, 8 сентября, во время матча с «Фенербахче» (1:2), украинский полузащитник получил серьезная травму, когда пытался с фолом отобрать мяч у соперника.
Сообщается, что у Николая – разрыв крестообразной связки колена. Шапаренко не сможет играть до конца года.
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