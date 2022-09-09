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Украина. Премьер лига
09 сентября 2022, 07:41 | Обновлено 09 сентября 2022, 08:05
3219
1

Шапаренко выбыл до конца года

Серьезная травма у 23-летнего полузащитника

09 сентября 2022, 07:41 | Обновлено 09 сентября 2022, 08:05
3219
1
Шапаренко выбыл до конца года
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Николай Шапаренко не поможет киевскому «Динамо» в последующих матчах в 2022 году.

Вчера, 8 сентября, во время матча с «Фенербахче» (1:2), украинский полузащитник получил серьезная травму, когда пытался с фолом отобрать мяч у соперника.

Сообщается, что у Николая – разрыв крестообразной связки колена. Шапаренко не сможет играть до конца года.

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Николай Шапаренко травма Динамо Киев Фенербахче Фенербахче - Динамо Лига Европы
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Источник Sport.ua
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