В субботу, 10 сентября, состоится поединок 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Энфилд» примет «Вулверхэмптон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа завершила прошлый сезон, выиграв лишь один утешительный трофей – Кубок Англии. В чемпионской гонке АПЛ мерсисайдцы проиграли «Манчестер Сити», а в Лиге чемпионов уступили в финальном поединке мадридскому «Реалу» (0:1), хотя создали гораздо больше опасных моментов, чем «сливочные». Впрочем, завоевание серебряных медалей в сильнейшей лиге планеты – тоже немалое достижение.

Нынешний сезон «Ливерпуль» начал неудачно, умудрившись четыре раза в шести турах потерять очки. С 9 баллами в активе «красные» занимают седьмое место и отстают от лондонского «Арсенала», который единолично лидирует, на шесть очков. На этой неделе подопечные Клоппа потерпели фиаско в Неаполе в первом туре группового раунда Лиги чемпионов, проиграв «Наполи» со счетом 1:4.

Вулверхэмптон

«Волки» по итогам прошлого сезона не сумели выйти в еврокубки, поскольку финишировали на 10-м месте в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Англии. Нельзя сказать, что это был плохой результат, однако болельщики клуба немного разбалованы после четвертьфинала Лиги Европы в сезоне 2020/21.

Нынешнюю кампанию «Вулверхэмптон» начал еще хуже: лишь одна победа в первых шести турах, одержанная над «Саутгемптоном» (1:0) в минувшую субботу. «Волки» располагаются с 6 набранными баллами на скромной 14-й строчке чемпионата АПЛ. Впереди подопечных Бруну Лаже ждет матч с одним из самых серьезных соперников в лиге, так что зацепиться за очки им будет очень непросто.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Ливерпуль» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.34 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»: Алиссон – Гомес, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Робертсон, Эллиот, Фабиньо, Карвальо, Салах, Фирмино, Диас.

«Вулверхэмптон»: Са – Коллинз, Аит-Нури, Хонатан, Килман, Невеш, Нету, Поденсе, Моутинью, Траоре, Гедеш.

10 сентября, суббота