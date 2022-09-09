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Лига конференций
09 сентября 2022, 00:04 | Обновлено 09 сентября 2022, 00:17
199
1

Пресс-конференция Кучера после матча против АЗ Алкмар. Смотреть онлайн LIVE

Команда «Днепр-1» потерпела минимальное поражение в игре Лиги конференций

09 сентября 2022, 00:04 | Обновлено 09 сентября 2022, 00:17
199
1
Пресс-конференция Кучера после матча против АЗ Алкмар. Смотреть онлайн LIVE
СК Днепр-1. Александр Кучер

Украинский «Днепр-1» минимально уступил в первой игре Лиги конференций против «АЗ Алкмар» (0:1). Единственный в матче гол на 63-й минуте забил Дани Де Вит.

Молодой специалист Александр Кучер и его команда дебютировали в ЛК с неудачи. «Днепр-1» потерпел три поражения в трех матчах в еврокубках в этом сезоне.

Пресс-конференция Кучера после матча против АЗ Алкмар. Смотреть онлайн LIVE

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АЗ Алкмаар Днепр-1 смотреть онлайн Лига конференций Днепр-1 - АЗ Алкмаар Александр Кучер пресс-конференция
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Источник Sport.ua
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