Лига конференций09 сентября 2022, 00:04 | Обновлено 09 сентября 2022, 00:17
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Пресс-конференция Кучера после матча против АЗ Алкмар. Смотреть онлайн LIVE
Команда «Днепр-1» потерпела минимальное поражение в игре Лиги конференций
09 сентября 2022, 00:04 | Обновлено 09 сентября 2022, 00:17
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Украинский «Днепр-1» минимально уступил в первой игре Лиги конференций против «АЗ Алкмар» (0:1). Единственный в матче гол на 63-й минуте забил Дани Де Вит.
Молодой специалист Александр Кучер и его команда дебютировали в ЛК с неудачи. «Днепр-1» потерпел три поражения в трех матчах в еврокубках в этом сезоне.
Пресс-конференция Кучера после матча против АЗ Алкмар. Смотреть онлайн LIVE
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