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Лига Европы
08 сентября 2022, 23:08 | Обновлено 08 сентября 2022, 23:17
844
1

Украинский голкипер Коваль сделал ассист в матче Лиги Европы

Украинец на 2-й минуте отдал длинную передачу на Мануэля Аканджи

08 сентября 2022, 23:08 | Обновлено 08 сентября 2022, 23:17
844
1
Украинский голкипер Коваль сделал ассист в матче Лиги Европы
Instagram. Максим Коваль

Украинский голкипер Максим Коваль сделал ассист за молдовский «Шериф» в гостевом матче Лиги Европы против кипрской «Омонии».

Выйдя на поля в основном составе, Коваль на 2-й минуте вынес мяч от своих ворот, и получилась длинная передача на Мануэля Аканджи, который поразил ворота соперника.

После первого тайма счет 1:0 в пользу «Шерифа».

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Источник Sport.ua
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