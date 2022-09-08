Украинский голкипер Коваль сделал ассист в матче Лиги Европы

Украинский голкипер Максим Коваль сделал ассист за молдовский «Шериф» в гостевом матче Лиги Европы против кипрской «Омонии».

Выйдя на поля в основном составе, Коваль на 2-й минуте вынес мяч от своих ворот, и получилась длинная передача на Мануэля Аканджи, который поразил ворота соперника.

После первого тайма счет 1:0 в пользу «Шерифа».