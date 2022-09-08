Лига Европы08 сентября 2022, 23:08 | Обновлено 08 сентября 2022, 23:17
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Украинский голкипер Коваль сделал ассист в матче Лиги Европы
Украинец на 2-й минуте отдал длинную передачу на Мануэля Аканджи
08 сентября 2022, 23:08 | Обновлено 08 сентября 2022, 23:17
844
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Украинский голкипер Максим Коваль сделал ассист за молдовский «Шериф» в гостевом матче Лиги Европы против кипрской «Омонии».
Выйдя на поля в основном составе, Коваль на 2-й минуте вынес мяч от своих ворот, и получилась длинная передача на Мануэля Аканджи, который поразил ворота соперника.
После первого тайма счет 1:0 в пользу «Шерифа».
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