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Лига Европы
08 сентября 2022, 22:23 | Обновлено 08 сентября 2022, 23:32
1480
0

Днепр-1 – АЗ Алкмаар. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги конференций

08 сентября 2022, 22:23 | Обновлено 08 сентября 2022, 23:32
1480
0
Днепр-1 – АЗ Алкмаар. Видео голов и обзор матча (обновляется)
АЗ Алкмаар

8 сентября в 22:00 в матче 1-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «АЗ Алкмаар».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в словацком Кошице на стадионе «Кошице Футбол Арена».

Днепр-1 – АЗ Алкмаар. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Дани Де Вит, 64 мин.

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Источник Sport.ua
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