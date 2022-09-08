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Лига Европы
08 сентября 2022, 20:10 | Обновлено 08 сентября 2022, 20:26
784
0

Фенербахче – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы

08 сентября 2022, 20:10 | Обновлено 08 сентября 2022, 20:26
784
0
Фенербахче – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
MEGOGO

8 сентября в 19:45 в матче 1-го тура Лиги Европы играют «Фенербахче» и «Динамо».

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Матч проходит в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сарачоглу». Судит встречу венгр Тамаш Богнар. Команды играли летом в квалификации Лиги чемпионов, и тогда победу по сумме двух матчей одержали киевляне (0:0, 2:1 д.в.)

Фенербахче – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник Sport.ua
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