Лига Европы08 сентября 2022, 20:10 | Обновлено 08 сентября 2022, 20:26
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Фенербахче – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы
08 сентября 2022, 20:10 | Обновлено 08 сентября 2022, 20:26
784
0
8 сентября в 19:45 в матче 1-го тура Лиги Европы играют «Фенербахче» и «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сарачоглу». Судит встречу венгр Тамаш Богнар. Команды играли летом в квалификации Лиги чемпионов, и тогда победу по сумме двух матчей одержали киевляне (0:0, 2:1 д.в.)
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Фенербахче – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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