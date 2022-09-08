За опытом – к Реброву. Шахтер отдаст защитника в аренду в Аль-Айн
Даниил Удод продолжит карьеру в экзотическом чемпионате ОАЭ
18-летний центральный защитник молодежной команды «Шахтера» Даниил Удод продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах.
«Горняки» отдадут футболиста в аренду клубу «Аль-Айн», главным тренером которого является Сергей Ребров, а в рядах коллектива выступает лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко.
Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.
Ранее Удод выступал за юношеские и молодежную команду «Шахтера», а в сезоне-2021/22 на правах аренды играл за «Мариуполь» (8 матчей за первую команду).
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