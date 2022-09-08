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Украина. Премьер лига
08 сентября 2022, 19:44 | Обновлено 08 сентября 2022, 19:46
666
0

За опытом – к Реброву. Шахтер отдаст защитника в аренду в Аль-Айн

Даниил Удод продолжит карьеру в экзотическом чемпионате ОАЭ

08 сентября 2022, 19:44 | Обновлено 08 сентября 2022, 19:46
666
0
За опытом – к Реброву. Шахтер отдаст защитника в аренду в Аль-Айн
ФК Шахтер. Даниил Удод

18-летний центральный защитник молодежной команды «Шахтера» Даниил Удод продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Горняки» отдадут футболиста в аренду клубу «Аль-Айн», главным тренером которого является Сергей Ребров, а в рядах коллектива выступает лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Ранее Удод выступал за юношеские и молодежную команду «Шахтера», а в сезоне-2021/22 на правах аренды играл за «Мариуполь» (8 матчей за первую команду).

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Даниил Удод Шахтер Донецк Аль-Айн Сергей Ребров трансферы УПЛ трансферы чемпионат ОАЭ по футболу
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Источник Чистий підкаст
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