За опытом – к Реброву. Шахтер отдаст защитника в аренду в Аль-Айн

18-летний центральный защитник молодежной команды «Шахтера» Даниил Удод продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Горняки» отдадут футболиста в аренду клубу «Аль-Айн», главным тренером которого является Сергей Ребров, а в рядах коллектива выступает лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Ранее Удод выступал за юношеские и молодежную команду «Шахтера», а в сезоне-2021/22 на правах аренды играл за «Мариуполь» (8 матчей за первую команду).