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Лига Европы
08 сентября 2022, 18:15 | Обновлено 08 сентября 2022, 18:44
1720
6

У Беседина и Ваната травмы, Гармаш сыграет на острее атаки

Луческу вынужден выпускать Дениса на позиции форварда, или снова за старое?

08 сентября 2022, 18:15 | Обновлено 08 сентября 2022, 18:44
1720
6
У Беседина и Ваната травмы, Гармаш сыграет на острее атаки
ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Украинский полузащитник «Динамо» Денис Гармаш сыграет в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фенербахче» на острие атаки. Основные форварды киевского клуба Артем Беседин и Владислав Ванат травмировались перед матчем.

Отметим, что в прошлом сезоне Мирча Луческу часто использовал Дениса на позиции форварда.

Киевский клуб сыграет против турецкого «Фенербахче» в 1-м туре группы В. Матч начнется 8 сентября в 19:45 по Киеву.

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Денис Гармаш Динамо Киев Фенербахче Фенербахче - Динамо Лига Европы Мирча Луческу Артем Беседин Владислав Ванат
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Источник Динамомания
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Комментарии 6
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Andrew
так Беседін і Ванат травмовані, а кого ставити крім ГармашаЮ Діалло хіба
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+1
kadaad
Маразм крепчал!!!
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0
DK02
Шо за дурість.... Мати супер топового нападника бєсєдіна, і випускати гармаша.... Пздц....
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-4
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AK.228

Вумнику, як ти там зі своїм прогнозом!?
Впав з дівана!?
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-4
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