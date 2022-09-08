Лига Европы08 сентября 2022, 18:15 | Обновлено 08 сентября 2022, 18:44
1720
6
У Беседина и Ваната травмы, Гармаш сыграет на острее атаки
Луческу вынужден выпускать Дениса на позиции форварда, или снова за старое?
08 сентября 2022, 18:15 | Обновлено 08 сентября 2022, 18:44
1720
6
Украинский полузащитник «Динамо» Денис Гармаш сыграет в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фенербахче» на острие атаки. Основные форварды киевского клуба Артем Беседин и Владислав Ванат травмировались перед матчем.
Отметим, что в прошлом сезоне Мирча Луческу часто использовал Дениса на позиции форварда.
Киевский клуб сыграет против турецкого «Фенербахче» в 1-м туре группы В. Матч начнется 8 сентября в 19:45 по Киеву.
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