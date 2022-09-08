У Беседина и Ваната травмы, Гармаш сыграет на острее атаки

Украинский полузащитник «Динамо» Денис Гармаш сыграет в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фенербахче» на острие атаки. Основные форварды киевского клуба Артем Беседин и Владислав Ванат травмировались перед матчем.

Отметим, что в прошлом сезоне Мирча Луческу часто использовал Дениса на позиции форварда.

Киевский клуб сыграет против турецкого «Фенербахче» в 1-м туре группы В. Матч начнется 8 сентября в 19:45 по Киеву.