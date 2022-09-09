Фулхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Смогут ли «пенсионеры» одержать победу в западнолондонском дерби после отставки Томаса Тухеля?
В субботу, 10 сентября, состоится поединок 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Фулхэм» на домашнем стадионе «Крейвен Коттедж» примет «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по Киеву.
Фулхэм
Старейший клуб Лондона прошлый сезон провел в Чемпионшипе, где не встретил весомого сопротивления со стороны соперников и доказал, что достоин вновь вернуться в элитный дивизион. «Фулхэм» набрал в 46 турах 90 очков и занял первое место в турнирной таблице, получив прямую путевку в Премьер-лигу.
В АПЛ «дачники» под руководством португальского специалиста Марку Силвы в шести сыгранных поединках набрали 8 баллов, которые принесли две победы и две ничьи, а также были поражения от лондонских «Арсенала» (1:2) и «Тоттенхэма». «Канониры» и «шпоры» пока вообще идут в топ-3, так что старт у «Фулхэма», в принципе, получился приемлемым.
Челси
Прошлый сезон «пенсионеры» завершили на третьей строчке в АПЛ, которая позволила получить бронзовые медали в качестве бонуса к путевке в Лигу чемпионов. Был близок «Челси» к триумфу в Кубке Англии, однако в серии послематчевых пенальти уступил «Ливерпулю».
Стоит отметить смену руководства клуба: в мае российский олигарх Роман Абрамович, который владел «Челси» с 2003 года, продал его консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Сумма сделки составила порядка 5 миллиардов долларов. И новое руководство, судя по всему, решилось на кардинальные изменения в команде.
На этой неделе немецкий специалист Томас Тухель был отправлен в отставку с поста главного тренера. Произошло это на второй день после поражения «Челси» от загребского «Динамо» (0:1) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Это при том, что в первых шести матчах Премьер-лиги «синие» набрали 10 очков – не так уж и мало, чтобы прибегать к изменениям на тренерском мостике.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что «Челси» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.84 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
«Фулхэм»: Лено – Адарабиойо, Рим, Тете, Робинсон, Рид, Пальинья, Перейра, Кебано, Декордова-Рид, Митрович.
«Челси»: Менди – Аспиликуэта, Силва, Кулибали, Чилвелл, Хаверц, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Пулишич, Стерлинг, Маунт.
10 сентября, суббота
|«Фулхэм» – «Челси»
|Лондон. Стадион «Крейвен Коттедж». 14:30
|ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine
|Прогноз Sport.ua — 1:2
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