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08 сентября 2022, 05:40 | Обновлено 08 сентября 2022, 05:41
1503
0

Немецкие тренера в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри

Главные новости за 7 сентября на Sport.ua

08 сентября 2022, 05:40 | Обновлено 08 сентября 2022, 05:41
1503
0
Немецкие тренера в ауте, Украина покоряет спортивную Европу, Джошуа – Фьюри
ФВУ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 7 сентября.

1. Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
Наша команда с гордо поднятой головой покидает чемпионат мира

2А. Бавария и Барселона победно стартовали в Лиге чемпионов
Пострадали «Интер» и «Виктория Пльзень»

2Б. Ливерпуль сгорел в Неаполе, Тоттенхэм в большинстве дожал Марсель
Английский клуб в шести последних очных встречах четыре раза проигрывал неаполитанцам

2В. Цирк у Атлетико с Порту! Брюгге выиграл, Яремчук и Соболь вышли на замену
7 сентября прошли матчи первого тура Лиги чемпионов

2Г. Спортинг во Франкфурте крупно обыграл Айнтрахт
Еще одно большое поражение немцев в домашнем матче

2Д. В одни ворота. Аякс поиздевался над Рейнджерс
Амстердамцы стартовали с крупной домашней победы

3. Ничья в пользу Испании. Украина U-19 дала бой фавориту накануне плей-офф
Украина заняла второе место в группе и в 1/2 финала сыграет с Португалией

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
Немецкому специалисту не простили поражение от «Динамо» Загреб

4Б. ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг уволил главного тренера после поражения от Шахтера
Доменико Тедеско покидает свой пост

5. Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
Права на телетрансляции домашних матчей теперь принадлежат клубам

6. Женская сборная Украины заняла первое место в своей группе отбора на Евро
В пятом туре украинки одержали свою пятую победу, на этот раз над Венгрией

7. Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Украинец за год зарабатывает 7.8 млн фунтов стерлингов

8. Джошуа согласился с предложением Фьюри
Британцы расписали между собой призовой фонд своего будущего боя

9. «Равняюсь на Роналду». Фирман о переходе из Юве и дебюте за сборную Украины
17-летний украинец Андрей Фирман, принадлежащий «Ювентусу», дал интервью Sport.ua

10А. Невероятные Швед и Мудрик, блестящая контригра, удачные замены. И фарт
Sport.ua – о прекрасном старте «горняков» в новом сезоне Лиги чемпионов

10Б. Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
Sport.ua представляет обзор немецкой прессы после унизительного поражения «Лейпцига» от «Шахтера»

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Источник Sport.ua
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