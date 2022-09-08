Юрген КЛОПП: «Все просто. Наполи сыграло хорошо, а мы – плохо»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Все очень просто. «Наполи» сыграли хорошо, а мы – плохо. С самого начала матча у нас были проблемы в защите. Такого нельзя допускать. Два пенальти за первые 20 минут... Сложно такое комментировать.

У нас за матч ни разу не было нормального прессинга, мы часто теряли мяч, ошибались на ровном месте. У нас не было акцентированных атак, полузащита не чувствовала связь друг с другом. Это и есть ключевые ошибки.

Мы хотим выигрывать матчи, но у нас не получается. Почему? Это и есть моя задача выяснить. Это уже не первый раз, когда мы играем плохо. Перестраивать команду? Нужно остановиться, подумать. Все наладится.

Мы использовали высокую линию обороны. Да, я понимал все риски, в итоге мы и поплатились за это. Естественно, когда защита играет слишком высоко, то нужно активно прессинговать и контролировать мяч, а у нас, как я уже говорил, этого не было».

Отметим, что следующим поединком для «Ливерпуля» будет матч 7-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона». Матч состоится 10 сентября в 17:00 по Киеву.