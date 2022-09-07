Лига конференций07 сентября 2022, 19:48 | Обновлено 07 сентября 2022, 20:34
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Пресс-конференция Кучера перед матчем с АЗ. Смотреть онлайн. LIVE
Наставник «Днепра-1» ответит на вопросы журналистов за день до старта в групповом этапе
07 сентября 2022, 19:48 | Обновлено 07 сентября 2022, 20:34
354
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В среду, 7 сентября, состоится предматчевая пресс-конференция главного тренера «Днепра-1» Александра Кучера перед поединком первого раунда Лиги конференций против нидерландского АЗ. Начало в 20:00 по Киеву.
Поединок между «Днепром-1» и АЗ состоится 8 сентября в словацком Кошице и начнется в 22:00 по Киеву.
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