Пресс-конференция Кучера перед матчем с АЗ. Смотреть онлайн. LIVE

В среду, 7 сентября, состоится предматчевая пресс-конференция главного тренера «Днепра-1» Александра Кучера перед поединком первого раунда Лиги конференций против нидерландского АЗ. Начало в 20:00 по Киеву.

Поединок между «Днепром-1» и АЗ состоится 8 сентября в словацком Кошице и начнется в 22:00 по Киеву.