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Лига конференций
07 сентября 2022, 19:48 | Обновлено 07 сентября 2022, 20:34
354
0

Пресс-конференция Кучера перед матчем с АЗ. Смотреть онлайн. LIVE

Наставник «Днепра-1» ответит на вопросы журналистов за день до старта в групповом этапе

07 сентября 2022, 19:48 | Обновлено 07 сентября 2022, 20:34
354
0
Пресс-конференция Кучера перед матчем с АЗ. Смотреть онлайн. LIVE
СК Днепр-1. Александр Кучер

В среду, 7 сентября, состоится предматчевая пресс-конференция главного тренера «Днепра-1» Александра Кучера перед поединком первого раунда Лиги конференций против нидерландского АЗ. Начало в 20:00 по Киеву.

Поединок между «Днепром-1» и АЗ состоится 8 сентября в словацком Кошице и начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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