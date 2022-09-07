Лига Чемпионов
06.09.2022, FT 2 : 0
Лига чемпионов07 сентября 2022, 05:35 | Обновлено 07 сентября 2022, 05:48
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Бенфика – Маккаби Хайфа – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов
07 сентября 2022, 05:35 | Обновлено 07 сентября 2022, 05:48
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6 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» победила «Маккаби» Хайфа (2:0).
Голы забили: Рафа Силва, 50, Гримальдо, 54.
Бенфика – Маккаби Хайфа – 2:0. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Рафа Силва, 50 мин.
ГОЛ! 2:0. Гримальдо, 54 мин.
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Гримальдо (Бенфика).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
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