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Лига Чемпионов
Бенфика
06.09.2022, FT 2 : 0
Маккаби Хайфа
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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 05:35 | Обновлено 07 сентября 2022, 05:48
45
0

Бенфика – Маккаби Хайфа – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов

07 сентября 2022, 05:35 | Обновлено 07 сентября 2022, 05:48
45
0
Бенфика – Маккаби Хайфа – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК Бенфика

6 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» победила «Маккаби» Хайфа (2:0).

Голы забили: Рафа Силва, 50, Гримальдо, 54.

Бенфика – Маккаби Хайфа – 2:0. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Рафа Силва, 50 мин.

ГОЛ! 2:0. Гримальдо, 54 мин.

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Гримальдо (Бенфика).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
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Источник Sport.ua
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