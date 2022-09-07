Лига Чемпионов
06.09.2022, FT 1 : 1
Лига чемпионов07 сентября 2022, 05:11 | Обновлено 07 сентября 2022, 05:27
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РБ Зальцбург – Милан – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов
07 сентября 2022, 05:11 | Обновлено 07 сентября 2022, 05:27
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6 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором вничью сыграли «РБ Зальцбург» и «Милан» (1:1).
Голы забили: Окафор, 28 – Салемакерс, 40.
РБ Зальцбург – Милан – 1:1. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Окафор, 28 мин.
ГОЛ! 1:1. Салемакерс, 40 мин.
События матча
40’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Милан).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Окафор (РБ Зальцбург).
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