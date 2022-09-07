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Лига Чемпионов
РБ Зальцбург
06.09.2022, FT 1 : 1
Милан
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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 05:11 | Обновлено 07 сентября 2022, 05:27
85
0

РБ Зальцбург – Милан – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов

07 сентября 2022, 05:11 | Обновлено 07 сентября 2022, 05:27
85
0
РБ Зальцбург – Милан – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Милан

6 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором вничью сыграли «РБ Зальцбург» и «Милан» (1:1).

Голы забили: Окафор, 28 – Салемакерс, 40.

РБ Зальцбург – Милан – 1:1. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Окафор, 28 мин.

ГОЛ! 1:1. Салемакерс, 40 мин.

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Милан).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Окафор (РБ Зальцбург).
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Источник Sport.ua
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