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Лига чемпионов
06 сентября 2022, 22:11 | Обновлено 06 сентября 2022, 22:21
1460
0

РБ Лейпциг – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

06 сентября 2022, 22:11 | Обновлено 06 сентября 2022, 22:21
1460
0
РБ Лейпциг – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
MEGOGO

6 сентября в 22:00 в матче 1-го тура Лиги чемпионов играют «РБ Лейпциг» и «Шахтер».

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Матч проходит в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». В группе F также играют «Селтик» и «Реал» Мадрид.

Состав «Шахтера»: Трубин, Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Швед, Мудрик, Зубков.

Запас: Шевченко, Пятов, Кривцов, Михайличенко, Козик, Крыськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Петряк, Траоре, Сикан.

РБ Лейпциг – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник Sport.ua
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