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Лига чемпионов
06 сентября 2022, 14:40 |
86
0

ВИДЕО. Гвардиолы высказался перед матчем Севилья - Манчестер Сити

Наставник «горожан» - о приоритетах на новую Лигу чемпионов

06 сентября 2022, 14:40 |
86
0
ВИДЕО. Гвардиолы высказался перед матчем Севилья - Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский специалист Хосеп Гвардиола признался, что прекрасно знает: в чемпионском турнире от него и его команды многие ждут только победы.

В 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» Гвардиолы сыграет в Испании с «Севильей». Игра на поле арены «Рамос Санчес Писхуан» состоится сегодня, во вторник 6 сентября, начало – в 22:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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