ВИДЕО. Гвардиолы высказался перед матчем Севилья - Манчестер Сити

Испанский специалист Хосеп Гвардиола признался, что прекрасно знает: в чемпионском турнире от него и его команды многие ждут только победы.

В 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» Гвардиолы сыграет в Испании с «Севильей». Игра на поле арены «Рамос Санчес Писхуан» состоится сегодня, во вторник 6 сентября, начало – в 22:00 по Киеву.