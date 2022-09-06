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06 сентября 2022, 06:00 | Обновлено 06 сентября 2022, 06:04
1586
0

Громкие победы Украины в волейболе и баскетболе, сенсации на US Op

Главные новости за 5 сентября на Sport.ua

06 сентября 2022, 06:00 | Обновлено 06 сентября 2022, 06:04
1586
0
Громкие победы Украины в волейболе и баскетболе, сенсации на US Op
fiba.basketbal

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 5 сентября.

1. Сборная Украины по волейболу - в четвертьфинале чемпионата мира! В поединке 1/8 финала украинские волейболисты в трех сетах победили Нидерланды

2. Реванш состоялся. Украина победила Италию на Евробаскете. Подопечные Багатскиса отлично провели последнюю четверть.

3. Украина выиграла второй матч на Евро-2022 U-19 по футзалу. Украина лидирует в группе и с большой вероятностью выйдет в полуфинал.

4. Петраков вызвал 25 игроков на сентябрьский сбор национальной команды. Эти футболисты будут готовиться к трем матчам Лиги наций УЕФА.

5. Арсенал получил восторженные отзывы скаутов по Мудрику. Впрочем, пойти на удовлетворение запросов «Шахтера» летом лондонцы не решились.

6. Уронил его хуком! Руис победил Ортиса по очкам и стал претендентом на пояс. В ночь на 5 сентября в Лос-Анджелесе состоялся бой с участием экс-чемпиона.

7. ВИДЕО. Как Кирьос обыграл Медведева и лишил его статуса 1-й ракетки. Австралиец вышел в четвертьфинал US Open.

8. Час игры в меньшинстве. Металлист одержал волевую победу над Александрией. Команда Юрия Гуры впервые потеряла очки в новом сезоне.

9. ВИДЕО. Чичарито не забил важный пенальти паненкой на 90+7 минуте. Хавьер Эрнандес мог принести победу своей команде и оформить хет-трик.

10. Главная победа в карьере. Тиафо обыграл Надаля на пути в 1/4 финала US Open. Американец впервые прошел в восьмерку лучших на домашнем мейджоре.

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Источник Sport.ua
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