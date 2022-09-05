Шестого сентября стартует главный футбольный клубный турнир – Лига чемпионов. Наша страна на этом празднике жизни не будет чужой: «Шахтер» в 17-й раз в своей истории попробует силы в групповом этапе ЛЧ. Соперником украинской команды будет четвертая команда по итогам прошлого сезона немецкой Бундеслиги – РБ «Лейпциг».

«Лейпциг»

После ухода в «Баварию» знакового для «Лейпцига» наставника Юлиана Нагельсманна «быки» до сих пор болтаются, словно в центрифуге.

Весь прошлый сезон для «красных» прошел под знаком перемен и поиска новых смыслов. Тем не менее, после проваленного первого круга «Лейпцигу» удалось стабилизировать игру и результаты. И таки попасть в последний вагон уходящего поезда: команда сумела финишировать четвертой, что дало право стартовать в группе чемпионской Лиги. Параллельно «быки» добыли свой пока единственный громкий титул – выиграли Кубок Германии.

Однако в новом сезоне команда Тедеско стартовала неудачно. Сначала «быки» уступили в матче за Суперкубок «Баварии». Но то поражение можно объяснить неоспоримой силой оппонента. Однако далее неудачи начали преследовать «Лейпциг» и в чемпионате Германии. В пяти турах команда добыла лишь одну победу. Над «Вольфсбургом». И та виктория спасла Тедеско от отставки.

Но в крайней игре накануне поединка против «Шахтера» - против «Айнтрахта» - «быки» снова проиграли. В этот раз разгромно: 0:4.

И снова поползли слухи об отставке Тедеско. Спасти тренера от обструкции может удачный старт команды в Лиге чемпионов. Хотя, судя по всему, вынужденный уход Тедеско из «Лейпцига» - вопрос времени.

В злосчастном поединке против «орлов» «быки» не только унизительно проиграли, но и лишились одного из своих лидеров – испанца Ольмо. Полузащитник был вынужден заблаговременно покинуть поле из-за травмы левой ноги. На восстановление Дани может уйти до двух месяцев.

А вот еще один лидер «быков» - вернувшийся из «Челси» форвард Вернер – пока что не радует результативной игрой. В матче против «Айнтрахта» он был заменен по причине неудачной игры.

Доменико Тедеско, главный тренер «Лейпцига»:

- Поражение было заслуженным. Мы не выполнили основные требования и вовсе не были агрессивны. Мы хотели контролировать мяч после нашего прессинга, но очень быстро его теряли. Сегодня мы использовали три разные схемы, но они не были эффективными. Вы можете наслаждаться Лигой чемпионов, только когда все хорошо на внутренней арене. Так что сейчас это тяжело, потому что мы все очень разочарованы результатом.

«Шахтер»

Нечто похожее на турбулентность переживает сейчас и «Шахтер». Однако если проблемы «быков» можно считать локальными, то проблемы «горняков», по известным причинам, глобальные. Команду в межсезонье оставили практически все легионеры. Кроме Траоре. Ушел и главный тренер Де Дзерби.

Пришел на тренерский мостик Йовичевич, появилось много украинских игроков. Коллектив строится по ходу «пьесы». Оттого и несыгранность, и подчас фальшивые аккорды.

В новый сезон «горняки» входят очень натужно. В трех стартовых турах УПЛ дончане смогли забить лишь два мяча. Зато не пропустили ни одного. И добыли две победы.

Очень даже может быть, что по ходу турнира «Шахтер» прибавит, раскочегарится, ведь имеющегося потенциала достаточно, дабы по привычке претендовать на чемпионство.

Однако в нынешней Лиге чемпионов оракулы всех мастей отводят «горнякам» незавидное место. Команда заметно просела в классе, в мастерстве, поэтому ей придется заново завоевывать авторитет и удачу.



ФК Шахтер Донецк

Игор Йовичевич, главный тренер «Шахтера»:

- Это большой вызов для нас. Нет опыта игры в Лиге чемпионов, но есть мечта. И мы сделаем все возможное, чтобы выиграть этот матч. Знаем, что и бюджет, и финансы на стороне РБ «Лейпциг»: один Нкунку стоит, как вся наша команда. Но в футболе все возможно. Есть 90 минут, и игроки должны доказать, что лучше в этот день. В футболе важны эмоции, и мы будем кайфовать, сражаться за «Шахтер», будем надеяться и делать все возможное для победы.

Личные встречи

Доселе в официальных поединках соперники не встречались.

Прогноз

Межсезонье оказалось непростым для обоих соперников: массовая миграция накрыла не только «Шахтер», но и «Лейпциг». По факту в новом сезоне мы станем свидетелями становления абсолютно новых коллективов и в немецкой команде, и в украинской. Так что проблемы с организацией игры по обе стороны баррикад перманентные.

Вместе с тем нужно отчетливо понимать, что даже с учетом видимых проблем на старте Бундеслиги подопечные Тедеско смотрятся маститее и опытнее подопечных Йовичевича. Тем более – в родных стенах. Безусловно, «горнякам» терять будет нечего, и они должны продемонстрировать характер и волю, но мастерство «быков» в итоге должно сыграть в их пользу. Прогнозируем минимальную победу «Лейпцига».

Ориентировочные составы:

«Лейпциг»: Гулачи, Гвардиол, Орбан, Симакан, Раум, Собослаи, Лаймер, Хенрикс, Форсберг, Вернер, Нкунку

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Петряк, Судаков, Степаненко, Мудрик, Бондаренко, Траоре.

6 сентября, вторник