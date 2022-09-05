Владимир ШАРАН: «И Минай, и Александрия наиграли на ничью»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал ничью с «Александрией» (1:1) в третьем туре УПЛ:

- Настраивались на тяжелую игру, знали, как действует соперник. Поэтому отмечали, что на первых минутах, чтобы добиться успеха и психологического превосходства, нужно забить и не уступать в борьбе. Ибо знали, что на нашем поле будет много борьбы.

Пропустили с 11-метрового в первом тайме, одним периодом первого тайма я не доволен, мы ведь очень прижались к воротам.

Во втором тайме сделали коррективы. Где-то моментами можно было действовать на контратаках. Просили ребят, чтобы они высоко встречали соперников. Провели неплохой отрезок, пока не кончились силы. Это была равная игра, потому что где-то мы преобладали, но в конце у соперника были возможности выйти вперед.

Доволен самоотдачей ребят, молодая команда, она прогрессирует. Хотели победить, но и соперник этого хотел. Потому можно считать, что на ничью наиграли обе.

- Голуб забил «Александрии», Кулиев – сегодня. Можно говорить об очень перспективной молодежи?

- Слово «очень» говорить еще рано. Кулиев – это игрок молодежной сборной, парень с талантом, но еще нужно работать. Как и другим, еще нужно много работать, ведь они на таком уровне играют впервые.

- Вы довольны тем, как вошли в игру футболисты после замен?

- Если бы был удовлетворен, то не делал бы обратную замену [речь о Голубе, которого заменили на Рогозинского]... Он молодой парень, немного растерялся. Сегодня был не такой матч, как против «Александрии». «Александрия» давала играть, а «Колос» навязывал борьбу, поэтому было очень тяжело. Можно было и раньше произвести три замены, но я видел, что ребята еще выдерживают.

- В раздевалке был «нагоняй» или позитив?

- Позитив… Да какой нагоняй?! Они понимают, мы понимаем, что команда прогрессирует, ребята становятся мужчинами. У нас полузащита была намного моложе, чем у соперника. Но мы выдержали.