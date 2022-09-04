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  4. Зинченко получил наихудшую оценку в Арсенале за матч против Ман Юнайтед
Англия
04 сентября 2022, 22:25 | Обновлено 04 сентября 2022, 22:51
823
3

Зинченко получил наихудшую оценку в Арсенале за матч против Ман Юнайтед

Действия украинца, сыгравшего 74 минуты, оценены в 5.9 порталом WhoScored

04 сентября 2022, 22:25 | Обновлено 04 сентября 2022, 22:51
823
3
Зинченко получил наихудшую оценку в Арсенале за матч против Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко получил наихудшую оценку 5.9 от веб-портала WhoScored за матч против «Ман Юнайтед».

4 сентября матч 6-го тура Английской Премьер-лиги провели «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». «МЮ» нанес первое в сезоне поражение «Арсеналу» (3:1).

Дубль у победителей оформил Маркус Рашфорд. Еще один гол забил форвард Антони, для которого эта игра была дебютной за «МЮ». У гостей отличился Букайо Сака.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел в основе и отыграл 74 минуты, после чего был заменен.

Лучшим игроком матча однозначно стал форвард «МЮ» Маркус Рашфорд, автор победного дубля (оценка 8.8).

Оценки WhoScored за матч МЮ – Арсенал – 3:1

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Andy Chak
5 гравців Арсенала отримали 5,9, нахєра нагнітати і опускати Зіну, спірт.юа, де патріотизм і совість???
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+5
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Serg Babak
чувак два тижні не грав, дивне рішеня від артети
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0
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