Зинченко получил наихудшую оценку в Арсенале за матч против Ман Юнайтед

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко получил наихудшую оценку 5.9 от веб-портала WhoScored за матч против «Ман Юнайтед».

4 сентября матч 6-го тура Английской Премьер-лиги провели «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». «МЮ» нанес первое в сезоне поражение «Арсеналу» (3:1).

Дубль у победителей оформил Маркус Рашфорд. Еще один гол забил форвард Антони, для которого эта игра была дебютной за «МЮ». У гостей отличился Букайо Сака.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел в основе и отыграл 74 минуты, после чего был заменен.

Лучшим игроком матча однозначно стал форвард «МЮ» Маркус Рашфорд, автор победного дубля (оценка 8.8).

Оценки WhoScored за матч МЮ – Арсенал – 3:1