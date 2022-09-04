Украина. Первая лига04 сентября 2022, 15:25 | Обновлено 04 сентября 2022, 15:29
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Нива Т – Карпаты и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляции матчей Первой лиги за 4 сентября
04 сентября 2022, 15:25 | Обновлено 04 сентября 2022, 15:29
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4 сентября проходят очередные матчи 2-го тура Первой лиги и 1-го тура во Второй лиги.
Первая лига, 2-й тур
- 13:00. Буковина Черновцы – Диназ Вышгород – 0:0
- 17:00. Нива Тернополь – Карпаты Львов
Вторая лига, 1-й тур
- 17:00. Металург-2 Запорожье – Рубикон Киев
13:00. Буковина Черновцы – Диназ Вышгород
17:00. Нива Тернополь – Карпаты Львов
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