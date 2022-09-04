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Украина. Первая лига
04 сентября 2022, 15:25 | Обновлено 04 сентября 2022, 15:29
47
0

Нива Т – Карпаты и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляции матчей Первой лиги за 4 сентября

04 сентября 2022, 15:25 | Обновлено 04 сентября 2022, 15:29
47
0
Нива Т – Карпаты и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

4 сентября проходят очередные матчи 2-го тура Первой лиги и 1-го тура во Второй лиги.

Первая лига, 2-й тур

  • 13:00. Буковина Черновцы – Диназ Вышгород – 0:0
  • 17:00. Нива Тернополь – Карпаты Львов

Вторая лига, 1-й тур

  • 17:00. Металург-2 Запорожье – Рубикон Киев

13:00. Буковина Черновцы – Диназ Вышгород

17:00. Нива Тернополь – Карпаты Львов

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Источник Sport.ua
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