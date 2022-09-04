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Чемпионат Англии
Ман Юнайтед
04.09.2022 18:30 - : -
Арсенал
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Англия
04 сентября 2022, 12:28 | Обновлено 04 сентября 2022, 12:36
229
0

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 сентября в 18:30 поединок 6-го тура Английской Премьер-лиги

04 сентября 2022, 12:28 | Обновлено 04 сентября 2022, 12:36
229
0
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

4 сентября в 18:30 в матче 6-го тура Английской Премьер-лиги играют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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