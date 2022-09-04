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Черноморец
04.09.2022 15:00 - : -
Ингулец
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Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 08:51 | Обновлено 04 сентября 2022, 12:04
64
0

Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 сентября в 15:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги

04 сентября 2022, 08:51 | Обновлено 04 сентября 2022, 12:04
64
0
Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец

4 сентября в 15:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Черноморец» и «Ингулец».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Одессе на стадионе «Черноморец».

Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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