04.09.2022 15:00 - : -
Украина. Премьер лига04 сентября 2022, 08:51 | Обновлено 04 сентября 2022, 12:04
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Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 сентября в 15:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги
04 сентября 2022, 08:51 | Обновлено 04 сентября 2022, 12:04
64
0
4 сентября в 15:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Черноморец» и «Ингулец».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Одессе на стадионе «Черноморец».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
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