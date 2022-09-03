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04.09.2022 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 15:58 | Обновлено 03 сентября 2022, 15:59
172
0

Кривбасс – Львов. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3 тура Украинской Премьер-лиги

03 сентября 2022, 15:58 | Обновлено 03 сентября 2022, 15:59
172
0
Кривбасс – Львов. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс
03 сентября в 15:43 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В воскресенье, 4 августа, состоится матч 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и ПФК «Львов». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 13:00.

В первом туре криворожская команда противостояла ковалевскому «Колосу». Дебют Юрия Вернидуба во главе «Кривбасса» оказался неудачным – поражение 0:1. С таким же итогом закончился и матч 2 тура, но там соперник был немного сильнее – донецкий «Шахтер». Для «Львова» игра 3 тура будет только второй – тур первой «львы» пропускали из-за не совсем понятной ситуации с заявкой, поэтому матч против «Миная» был перенесен на позже. Пока что на счету подопечных Дулуба те же ноль очков, что и у «Кривбасса» - ничья с «Зарей» была потеряна на последней минуте основного времени (2:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Львов», за которой можно следить здесь.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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