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Эпицентр
03.09.2022 17:00 - : -
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Украина. Первая лига
03 сентября 2022, 13:50 | Обновлено 03 сентября 2022, 13:59
458
0

Матчи Первой и Второй лиги, 3 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляции матчей ПФЛ за 3 сентября

03 сентября 2022, 13:50 | Обновлено 03 сентября 2022, 13:59
458
0
Матчи Первой и Второй лиги, 3 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлург Запорожье

3 сентября проходят очередные матчи 2-го тура Первой лиги и стартует сезон во Второй лиге.

Первая лига, 2-й тур

  • 13:00. Металлург Запорожье – ЛНЗ Черкассы
  • 15:00. Оболонь Киев – СК Полтава
  • 17:00. Эпицентр – Полесье Житомир

Вторая лига, 1-й тур

  • 13:00. Нива Бузовая – Чайка
  • 16:00. Нива Винница – Хуст
  • 17:00. Звягель – Реал Фарма – отменен

13:00. Металлург Запорожье – ЛНЗ Черкассы

Видеозапись матча будет доступна после игры.

15:00. Оболонь Киев – СК Полтава

17:00. Эпицентр – Полесье Житомир

13:00. Нива Бузовая – Чайка

16:00. Нива Винница – Хуст

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Источник Sport.ua
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