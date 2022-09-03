Украина. Первая лига03 сентября 2022, 13:50 | Обновлено 03 сентября 2022, 13:59
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Матчи Первой и Второй лиги, 3 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляции матчей ПФЛ за 3 сентября
03 сентября 2022, 13:50 | Обновлено 03 сентября 2022, 13:59
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3 сентября проходят очередные матчи 2-го тура Первой лиги и стартует сезон во Второй лиге.
Первая лига, 2-й тур
- 13:00. Металлург Запорожье – ЛНЗ Черкассы
- 15:00. Оболонь Киев – СК Полтава
- 17:00. Эпицентр – Полесье Житомир
Вторая лига, 1-й тур
- 13:00. Нива Бузовая – Чайка
- 16:00. Нива Винница – Хуст
- 17:00. Звягель – Реал Фарма – отменен
13:00. Металлург Запорожье – ЛНЗ Черкассы
Видеозапись матча будет доступна после игры.
15:00. Оболонь Киев – СК Полтава
17:00. Эпицентр – Полесье Житомир
13:00. Нива Бузовая – Чайка
16:00. Нива Винница – Хуст
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