Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Шесть месяцев в Барсе прошло как шесть лет»

Габонский форвард Пьер Эмерик Обамеянг после перехода в «Челси» у себя в соцсетях простился с «Барселоной»:

«Кулес, я провел с вами всего шесть месяцев. Но кажется, что прошло шесть лет. Вся любовь, которую я получил, невыразима, особенно в эти дни.

Я желаю вам всего лучшего и надеюсь на скорую встречу. Спасибо, семья!».