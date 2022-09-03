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  4. Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Шесть месяцев в Барсе прошло как шесть лет»
Испания
03 сентября 2022, 11:51 |
940
1

Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Шесть месяцев в Барсе прошло как шесть лет»

Форвард «Челси» попрощался с «Барселоной»

03 сентября 2022, 11:51 |
940
1
Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Шесть месяцев в Барсе прошло как шесть лет»
ФК Барселона. Пьер-Эмерик Обамеянг

Габонский форвард Пьер Эмерик Обамеянг после перехода в «Челси» у себя в соцсетях простился с «Барселоной»:

«Кулес, я провел с вами всего шесть месяцев. Но кажется, что прошло шесть лет. Вся любовь, которую я получил, невыразима, особенно в эти дни.

Я желаю вам всего лучшего и надеюсь на скорую встречу. Спасибо, семья!».

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Serg Babak
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