Испания03 сентября 2022, 11:51 |
940
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Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Шесть месяцев в Барсе прошло как шесть лет»
Форвард «Челси» попрощался с «Барселоной»
03 сентября 2022, 11:51 |
940
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Габонский форвард Пьер Эмерик Обамеянг после перехода в «Челси» у себя в соцсетях простился с «Барселоной»:
«Кулес, я провел с вами всего шесть месяцев. Но кажется, что прошло шесть лет. Вся любовь, которую я получил, невыразима, особенно в эти дни.
Я желаю вам всего лучшего и надеюсь на скорую встречу. Спасибо, семья!».
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