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Брюгге
02.09.2022, FT 4 : 0
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Бельгия
02 сентября 2022, 23:45 | Обновлено 02 сентября 2022, 23:50
695
0

Вышел на замену и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге

В матче 7-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» разгромил «Серкль Брюгге»

02 сентября 2022, 23:45 | Обновлено 02 сентября 2022, 23:50
695
0
Вышел на замену и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
ФК Брюгге. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук отличился голом в дебютной игре за бельгийский «Брюгге».

2 сентября в матче 7-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» разгромил «Серкль Брюгге» со счетом 4:0.

Украинцы Эдуард Соболь и Роман Яремчук были заявлены в запасе «Брюгге» на матч.

Яремчук дебютировал за бельгийскую команду, выйдя на замену на 63-й минуте. И на 83-й минуте забил первый гол в своей новой команде, поставив финальную точку в матче (4:0).

Чемпионат Бельгии. 7-й тур

Брюгге – Серкль Брюгге – 4:0

Голы: Сков Ольсен, 43, Марселен (автогол), 59, Нильсен, 68, Яремчук, 83.

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Брюгге Эдуард Соболь чемпионат Бельгии по футболу Роман Яремчук Серкль Брюгге
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Источник Sport.ua
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