Вышел на замену и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
В матче 7-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» разгромил «Серкль Брюгге»
Украинский форвард Роман Яремчук отличился голом в дебютной игре за бельгийский «Брюгге».
2 сентября в матче 7-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» разгромил «Серкль Брюгге» со счетом 4:0.
Украинцы Эдуард Соболь и Роман Яремчук были заявлены в запасе «Брюгге» на матч.
Яремчук дебютировал за бельгийскую команду, выйдя на замену на 63-й минуте. И на 83-й минуте забил первый гол в своей новой команде, поставив финальную точку в матче (4:0).
Чемпионат Бельгии. 7-й тур
Брюгге – Серкль Брюгге – 4:0
Голы: Сков Ольсен, 43, Марселен (автогол), 59, Нильсен, 68, Яремчук, 83.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер – о самом сложном периоде в бою с Энтони Джошуа
Матч юношеского чемпионата Украины