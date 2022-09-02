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Италия
02 сентября 2022, 21:42 |
182
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Милан - Интер. Анонс и прогноз на матч чемпионата Италии

Топ-битва тура в Серии A

02 сентября 2022, 21:42 |
182
0
Милан - Интер. Анонс и прогноз на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

3 сентября в матче 5-го тура чемпионата Италии состоится одно из важнейших европейских дерби - «Милан» сыграет против «Интера».

Уже в пятом туре Серии A встретятся команды, которые до последнего боролись за чемпионство в минувшем сезоне. Пока что оба миланских соперника в новом розыгрыше чемпионата выступают примерно одинаково. «Интер» после четырех туров набрал 9 очков: команда трижды выиграла, однако уступила «Лацио» с результатом 1:3.

У «Милана» поражений пока нет, но на две победы пришлись две ничьи, в том числе против «Аталанты».

Оба клуба в последний день трансферного окна успели усилить свои составы. «Интер» подписал из «Лацио» опытного защитника Франческо Ачерби, а «Милан» забрал у «Барселоны» атакующего защитника Сержиньо Деста. Оба, скорее всего, подождут своего дебюта до следующего тура.

Тренер «Милана» Стефано Пьоли не сможет рассчитывать на Златана Ибрагимовича, а участие Раде Крунича и Анте Ребича под вопросом. «Интер» останется без ведущего форварда Ромелу Лукаку, у которого проблемы с ногой. Кроме того, летний новичок команды Генрих Мхитарян все никак не может восстановиться, чтобы дебютировать за миланцев.

Отметим, что обеим команда уже в середине следующей неделе играть 1-й тур Лиги чемпионов: и если «Интеру» предстоит встреча с «Зальцбургом», то «Милан» ожидает сложнейший поединок против «Баварии».

Мы считаем, что в данном матче будет ничья. Нашей ставкой будет позиция ничья с коэффициентом 3.50 по линии Parimatch.

3 сентября, суббота

Милан - Интер
Старт в 19:00
Трансляция - сервис Мегого
Прогноз Sport.ua – 1:1
Parimatch
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Источник Sport.ua
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