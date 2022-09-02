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Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 13:45 | Обновлено 02 сентября 2022, 13:48
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0

Днепр-1 – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка третьего тура Украинской Премьер-лиги

02 сентября 2022, 13:45 | Обновлено 02 сентября 2022, 13:48
188
0
Днепр-1 – Верес. Текстовая трансляция матча
upl.ua

В субботу, 3 сентября, состоится встреча третьего тура чемпионата Украины, в которой «Днепр-1» примет ровненский «Верес». Матч пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», начало в 13:00.

Встречаются команды, которые в нынешнем сезоне еще не теряли очков. Но если днепряне и провели всего одну игру, то провели ее на отлично, разгромив киевское «Динамо». Зато «Верес» (после минимальной победы над «Черноморцем» в стартовом туре) сумел одолеть на выезде полтавскую «Ворсклу». Причем для ровненского клуба это была первая «волевая» победа в высшем дивизионе. Так что к очной встрече обе команды подходят в приподнятом настроении. Тем интереснее будет игра!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Верес», за которой можно следить здесь.

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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