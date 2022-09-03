В субботу, 3 сентября, состоится встреча третьего тура чемпионата Украины, в которой «Днепр-1» примет ровненский «Верес». Матч пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», начало в 13:00.

Встречаются команды, которые в нынешнем сезоне еще не теряли очков. Но если днепряне и провели всего одну игру, то провели ее на отлично, разгромив киевское «Динамо». Зато «Верес» (после минимальной победы над «Черноморцем» в стартовом туре) сумел одолеть на выезде полтавскую «Ворсклу». Причем для ровненского клуба это была первая «волевая» победа в высшем дивизионе. Так что к очной встрече обе команды подходят в приподнятом настроении. Тем интереснее будет игра!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Верес», за которой можно следить здесь.

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА