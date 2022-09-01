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02.09.2022 17:00 - : -
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Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 21:54 | Обновлено 01 сентября 2022, 23:12
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Рух – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

01 сентября 2022, 21:54 | Обновлено 01 сентября 2022, 23:12
220
0
Рух – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 2-го сентября, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 17:00.

Команда под руководством Игора Йовичевича на старте сезона ожидаемо испытывает проблемы игрового характера, однако уже сумела забить первый гол в новом розыгрыше УПЛ и даже набрала первые три очка в игре против амбициозного криворожского «Кривбасса» (1:0). Львовский «Рух», в том же самое время, сейчас является одним из аутсайдеров и куда чаще попадает в неприятные ситуации по типу матчей длительностью 4,5 часа или скандалы, связанные с организаций трансляций. В прошлом сезоне «горняки» дважды обыграли соперников (оба раза – 2:0), но сейчас все команды примерно равного уровня.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Шахтер». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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