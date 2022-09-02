Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Рух» – «Шахтер» - 0:0

«Рух»: Панькив – Лях, Дидык, Слюсар, Сыч – Федорчук, Сапуга – Соломон-Отабор, Притула, Рунич – Климчук.

Запасные: Герета, Холод, Мисик, Довгий, Пидгурский, Б. Бойчук, Федор, Таллес, Карабин.

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Мудрик, Судаков, Бондаренко, Петряк – Сикан.

Запасные: Шевченко, Пятов, Траоре, Швед, Зубков, Джурасек, Топалов, Тейлор, Очеретько, Фарина, Козик.

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

Стадион: «Украина» (Львов).

В пятницу, 2-го сентября, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 17:00.

Команда под руководством Игора Йовичевича на старте сезона ожидаемо испытывает проблемы игрового характера, однако уже сумела забить первый гол в новом розыгрыше УПЛ и даже набрала первые три очка в игре против амбициозного криворожского «Кривбасса» (1:0). Львовский «Рух», в том же самое время, сейчас является одним из аутсайдеров и куда чаще попадает в неприятные ситуации по типу матчей длительностью 4,5 часа или скандалы, связанные с организаций трансляций. В прошлом сезоне «горняки» дважды обыграли соперников (оба раза – 2:0), но сейчас все команды примерно равного уровня.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Шахтер». За ходом матча можно следить по этой ссылке.