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Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 17:00 | Обновлено 02 сентября 2022, 17:20
1788
2

Рух – Шахтер – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

02 сентября 2022, 17:00 | Обновлено 02 сентября 2022, 17:20
1788
2
Рух – Шахтер – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
ФК Шахтер Донецк

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Рух» – «Шахтер» - 0:0

«Рух»: Панькив – Лях, Дидык, Слюсар, Сыч – Федорчук, Сапуга – Соломон-Отабор, Притула, Рунич – Климчук.

Запасные: Герета, Холод, Мисик, Довгий, Пидгурский, Б. Бойчук, Федор, Таллес, Карабин.

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Мудрик, Судаков, Бондаренко, Петряк – Сикан.

Запасные: Шевченко, Пятов, Траоре, Швед, Зубков, Джурасек, Топалов, Тейлор, Очеретько, Фарина, Козик.

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

Стадион: «Украина» (Львов).

В пятницу, 2-го сентября, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 17:00.

Команда под руководством Игора Йовичевича на старте сезона ожидаемо испытывает проблемы игрового характера, однако уже сумела забить первый гол в новом розыгрыше УПЛ и даже набрала первые три очка в игре против амбициозного криворожского «Кривбасса» (1:0). Львовский «Рух», в том же самое время, сейчас является одним из аутсайдеров и куда чаще попадает в неприятные ситуации по типу матчей длительностью 4,5 часа или скандалы, связанные с организаций трансляций. В прошлом сезоне «горняки» дважды обыграли соперников (оба раза – 2:0), но сейчас все команды примерно равного уровня.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Шахтер». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Шахтер Донецк Рух Львов текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух - Шахтер
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 2
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Yaroslav Falyush
Де можна подивитись цю "безоплатну трансляцію" хтось може скинути посилання? Тільки не піратське?)
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