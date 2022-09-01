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Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 15:05 | Обновлено 01 сентября 2022, 15:26
676
9

Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на на ютуб-каналах

Также организациям запрещено снимать очки с клубов

01 сентября 2022, 15:05 | Обновлено 01 сентября 2022, 15:26
676
9
Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на на ютуб-каналах
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Печерский районный суд Киева принял два решения об обеспечении исков по истории с телепулом УПЛ.

Первым решением судья Светлана Волкова запретила Украинской ассоциации футбола, Украинской Премьер-лиге и Setanta Sports препятствовать трансляции домашних матчей «Динамо», «Зари», «Днепра-1», «Металлиста» и «Руха» на ютуб-платформах. В том числе и путем подачи жалоб в ютуб о нарушении этими каналами авторских прав.

Речь идет о показе таких матчей в сезоне 2022/23 на официальных ютуб-каналах перечисленных клубов, а также на ютуб-каналах Football Hub, ПроФутбол Digital и ТСН-Проспорт, входящих в медиахолдинг 1+1 media.

В решении Печерского суда от 31 августа указано, что соответствующее заявление о принятии необходимых мер подал Александр Васильевич Козаченко. Человек с такой фамилией фигурировал в качестве руководителя отдела развлекательных интернет-проектов 1+1 Media.

Вторым постановлением судья Сергей Вовк запретил УАФ и УПЛ применять какие-либо денежные и спортивные санкции относительно футбольных клубов, которые собираются транслировать самостоятельно свои домашние матчи.

В решение Печерского суда также от 31 августа указано, что соответствующее заявление о принятии необходимых мер подала Лобановская Светлана Валерьевна – дочь Валерия Лобановского.

Оба определения об обеспечении иска подлежат немедленному исполнению, а их обжалование не останавливает их исполнение. Апелляционную жалобу можно подать в течение 15 дней.

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Источник Трибуна
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Комментарии 9
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vh
Ще забули Ютубу заборонити, дблблд
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+2
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1.11 Петров
Суд і самі Постанови НЕ легітимні. Жоден суд НЕ може обмежувати права 3-х осіб і заборонити будь яку господарську діяльність. Судді варто дружити з головою. Якщо Ютуб заборонить трансляцію, то це його політика. Зняття очків згідно регламенту. Власне, футбольні справи це прерогатива УЄФА, а не цивільного суду. Скільки суддя отримав хабаря за абсурдне Рішення?!
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+1
Ukraine Украина
почему всегда из за этих клубов должны страдать все остальные...4тур сетанта отказывается показывать потому что договор не соблюдается..я хочу смотреть игру своего клуба а не этой 4ки(5) их су**а меньшинство но дерьмо баламутят
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0
F14
Суддя Вовк зачитував вирок у дорогій песцевій шубі. 
"Це песець" - прокоментували рішення у Сетанті.
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0
u6464u
самый гуманный суд в мире
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0
jovtengellium
печерський суд...ну то вже смішно.це перше.по друге- а якщо скаржиться сетанта і по їх скаргах блокують.їм теж заборонять??? ну і третє - позов у суд загальної (не спортивної) інстанції - можуть бути з УЄФА проблеми...
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0
Sunrise
Любопытно, но не понятно влияет ли это на футбольные дела. Также поражает скорость рассмотрения, ведь не весной же подавали в суд, а недельку назад где-то. 
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0
romanchik.8409
И пару шуб завезли 
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0
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