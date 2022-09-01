Украина. Премьер лига01 сентября 2022, 11:16 | Обновлено 01 сентября 2022, 11:22
1352
0
Уехал на Кипр. Стало известно, в какой клубе продолжит карьеру Морозюк
Выбор очень специфический
01 сентября 2022, 11:16 | Обновлено 01 сентября 2022, 11:22
1352
0
Бывший полузащитник «Динамо» Николай Морозюк определился с новым клубом.
В следующем сезоне 34-летний футболист будет защищать цвета ФК «Красава Ени Ипсонас».
Отметим, что ранее это был российский клуб из подмосковного города Одинцово под названием ФК «Красава». Но в сезоне 2022/23 он будет выступать во Втором дивизионе Кипра.
Президент клуба – российский блогер и бывший футболист Евгений Савин.
Ранее Морозюк завершил сотрудничество с «Черноморцем».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 августа 2022, 16:31 17
Замена Цыганкову готова?
Футбол | 31 августа 2022, 22:34 4
Кристиан Биловар продолжит карьеру в клубе АЕЛ из Лимасола
Футбол | 01.09.2022, 10:53
Футбол | 01.09.2022, 10:33
Волейбол | 31.08.2022, 23:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.08.2022, 10:50
30.08.2022, 14:29 2
31.08.2022, 10:05 41
01.09.2022, 07:43 2
30.08.2022, 22:40 11
30.08.2022, 17:59 1
01.09.2022, 00:19 7
31.08.2022, 21:57 13