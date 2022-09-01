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Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 11:16 | Обновлено 01 сентября 2022, 11:22
1352
0

Уехал на Кипр. Стало известно, в какой клубе продолжит карьеру Морозюк

Выбор очень специфический

01 сентября 2022, 11:16 | Обновлено 01 сентября 2022, 11:22
1352
0
Уехал на Кипр. Стало известно, в какой клубе продолжит карьеру Морозюк
Instagram. Николай Морозюк

Бывший полузащитник «Динамо» Николай Морозюк определился с новым клубом.

В следующем сезоне 34-летний футболист будет защищать цвета ФК «Красава Ени Ипсонас». 

Отметим, что ранее это был российский клуб из подмосковного города Одинцово под названием ФК «Красава». Но в сезоне  2022/23 он будет выступать во Втором дивизионе Кипра.

Президент клуба – российский блогер и бывший футболист Евгений Савин.

Ранее Морозюк завершил сотрудничество с «Черноморцем».

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Источник Transfermarkt
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