Уехал на Кипр. Стало известно, в какой клубе продолжит карьеру Морозюк

Бывший полузащитник «Динамо» Николай Морозюк определился с новым клубом.

В следующем сезоне 34-летний футболист будет защищать цвета ФК «Красава Ени Ипсонас».

Отметим, что ранее это был российский клуб из подмосковного города Одинцово под названием ФК «Красава». Но в сезоне 2022/23 он будет выступать во Втором дивизионе Кипра.

Президент клуба – российский блогер и бывший футболист Евгений Савин.

Ранее Морозюк завершил сотрудничество с «Черноморцем».