31.08.2022, FT 2 : 1
Англия01 сентября 2022, 02:20 | Обновлено 01 сентября 2022, 02:59
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Арсенал – Астон Вилла – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
01 сентября 2022, 02:20 | Обновлено 01 сентября 2022, 02:59
26
0
В матче 5-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем поле обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:1.
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Дуглас Луис (Астон Вилла).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
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