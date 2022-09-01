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Чемпионат Англии
Арсенал
31.08.2022, FT 2 : 1
Астон Вилла
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Англия
01 сентября 2022, 02:20 | Обновлено 01 сентября 2022, 02:59
26
0

Арсенал – Астон Вилла – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

01 сентября 2022, 02:20 | Обновлено 01 сентября 2022, 02:59
26
0
Арсенал – Астон Вилла – 2:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем поле обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:1.

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Дуглас Луис (Астон Вилла).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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