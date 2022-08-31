Источник: Динамо подпишет вингера с Ямайки

Киевское «Динамо» после представления Владислава Кабаева планирует подписать вингера с Ямайки. Об этом сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас.

«Это не последний трансфер киевлян этого межсезонья. Еще одним новичком очень вероятно станет футболист с экзотической Ямайки. Позиция – правый вингер», – написал журналист в телеграм-канале.

Отметим, что на этой позиции в «Динамо» играет Виктор Цыганков, которого сватают в ряд европейских клубов.