Источник: Динамо подпишет вингера с Ямайки
Замена Цыганкову готова?
Киевское «Динамо» после представления Владислава Кабаева планирует подписать вингера с Ямайки. Об этом сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас.
«Это не последний трансфер киевлян этого межсезонья. Еще одним новичком очень вероятно станет футболист с экзотической Ямайки. Позиция – правый вингер», – написал журналист в телеграм-канале.
Отметим, что на этой позиции в «Динамо» играет Виктор Цыганков, которого сватают в ряд европейских клубов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В турнире принимают участие 24 команды, среди которых национальная мужская сборная Украины
Иван Пироженко сообщил подробности проблем игрока
ИЗ Кубы или С Кубы?