Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Динамо подпишет вингера с Ямайки
Украина. Премьер лига
31 августа 2022, 16:31 | Обновлено 31 августа 2022, 16:53
995
5

Источник: Динамо подпишет вингера с Ямайки

Замена Цыганкову готова?

31 августа 2022, 16:31 | Обновлено 31 августа 2022, 16:53
995
5
Источник: Динамо подпишет вингера с Ямайки
ФК Динамо. Виктор Цыганков

Киевское «Динамо» после представления Владислава Кабаева планирует подписать вингера с Ямайки. Об этом сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас.

«Это не последний трансфер киевлян этого межсезонья. Еще одним новичком очень вероятно станет футболист с экзотической Ямайки. Позиция – правый вингер», – написал журналист в телеграм-канале.

Отметим, что на этой позиции в «Динамо» играет Виктор Цыганков, которого сватают в ряд европейских клубов.

По теме:
Цыганков попал в сферу интересов ПСВ
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал защитника Лестера
Журналист: Динамо готовится представить Кабаева
Игорь Бурбас Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Виктор Цыганков
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Волейбол | 30 августа 2022, 22:35 3
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года

В турнире принимают участие 24 команды, среди которых национальная мужская сборная Украины

Агент Супряги рассказал, почему форвард не заиграл в Италии
Футбол | 31 августа 2022, 08:45 7
Агент Супряги рассказал, почему форвард не заиграл в Италии
Агент Супряги рассказал, почему форвард не заиграл в Италии

Иван Пироженко сообщил подробности проблем игрока

ФОТО. Шахтер провел тренировку перед выездом на матч с Рухом
Футбол | 31.08.2022, 15:40
ФОТО. Шахтер провел тренировку перед выездом на матч с Рухом
ФОТО. Шахтер провел тренировку перед выездом на матч с Рухом
Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас
Футбол | 30.08.2022, 20:42
Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас
Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас
Взяла реванш! Костюк пробилась во второй раунд US Open 2022
Теннис | 31.08.2022, 03:25
Взяла реванш! Костюк пробилась во второй раунд US Open 2022
Взяла реванш! Костюк пробилась во второй раунд US Open 2022
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Jakub Lukasz Salamaj
Пофіг звідки, аби добре грав і забивав
Ответить
0
ALKOSruLKA
Джерсон Родрігес № 2  ?
Ответить
0
veter
ИЗ Ямайки или С Ямайки?
ИЗ Кубы или С Кубы?
Ответить
0
AK.228
Хмммм... Дуже екзотичне 
Ответить
0
Хутин Пуйло
Нападник? Нє, не чули, є Гармаш 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Катмен Усика: «В 9 раунде было очень тяжело, Саша выстоял в шторме»
Катмен Усика: «В 9 раунде было очень тяжело, Саша выстоял в шторме»
29.08.2022, 17:12
Бокс
Усик - Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона
Усик - Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона
30.08.2022, 15:58 2
Бокс
US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку
US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку
30.08.2022, 21:39 9
Теннис
Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
30.08.2022, 11:29 7
Футбол
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
29.08.2022, 17:41 51
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
30.08.2022, 00:10 23
Футбол
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
29.08.2022, 22:55 50
Теннис
В трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда. Названы клубы
В трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда. Названы клубы
30.08.2022, 21:43 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности