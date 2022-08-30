Цифры и факты. Главные события 2-го тура УПЛ

«Динамо» теряет очки на старте сезона впервые с 2013 года, а проигрывает - с 2004-го.

Киевляне терпят 10-е крупное поражение за все годы от украинского клуба, в том числе 5-е - в УПЛ.

Бело-синие впервые не забивают сине-бело-голубым и уступают им в родных стенах.

Сергей Сидорчук становится 5-м игроком «Динамо», проведшим 70 матчей в чемпионатах Украины в качестве капитана.

«Днепр-1» обновляет личные рекорды, одержав в общем 7-ю победу подряд (мячи 22-2), а на чужих полях - 4-ю (мячи 10-1).

Днепряне поднимают планку еще трех клубных достижений, продлив сухую гостевую серию до 258 минут, общую безничейную до 18 игр (+14-4), а гостевую - до 9 (+6-3).

300-й матч в карьере на клубном уровне проводит Артем Громов (ЧУ - 245, КУ - 22, СК - 1, ЕК - 32).

Александр Пихаленок становится автором 50-го гола «Днепра-1» в гостях.

«Шахтер» 30-й раз берет верх над «Кривбассом».

Горняки побеждают криворожцев в общем 12 игр подряд (мячи 25-2), а на своем поле - 10 (мячи 24-4).

Оранжево-черные продлевают сухую серию в поединках с бело-красно-черными до 905 минут и на 16 минут превосходят рекорд УПЛ 16-летней давности, установленный «Динамо» в баталиях с тем же «Кривбассом».

«Шахтер» не знает поражений в общем 17 игр кряду (+14=3), а дома - 10 (+9=1).

«Заря», которая после 10-летнего перерыва второй раз в истории стартовала с двух побед, празднует 80-ю викторию на чужих полях.

Луганчане продлевают свою общую голевую серию до 19 матчей, обновляя личный рекорд, а гостевую - до 15, повторяя клубное достижение.

Даниил Алефиренко становится автором 10-го гола черно-бело-красных в гостях у «Львова».

«Верес» впервые одерживает две победы на старте.

Ровенчане проводят 150-й матч в элитном дивизионе (+42=44-64, 135-192).

Виктор Скрипник терпит 20-е поражение на тренерском посту в чемпионатах Украины.

«Колос» одерживает в общем 5-ю рекордную победу кряду (мячи 7-1), а дома - 4-ю (мячи 6-1).

Обновляют ковалевцы и еще два личных достижения, продлив голевую серию до 8 игр, а сухую - до 259 минут.

Подопечные Ярослава Вишняка обходятся без ничьих 10 встреч подряд (+5-5).

50-й матч в УПЛ в рядах «Колоса» проводит Евгений Задоя.

«Черноморец» подписывает 90-ю мировую в гостях, а «Металлист 1925» - 1-ю дома (в 9-й игре).

«Металлист 1925» вносит три поправки в таблицу личных рекордов, продлив безвыигрышную серию до 8 матчей (=2-6), а сухую и домашнюю безголевую - до 264 минут.

«Черноморец» проводит 90-й сухой поединок на чужих полях.

Безничейная домашняя серия «Александрии» достигает 14 матчей (+8-6).

ФК Александрия

20-й матч в УПЛ на тренерском посту проводит Юрий Гура (+9=5-6, 23-18).

«Минай» терпит 4 поражение подряд, как в общем (мячи 2-9), так и в гостях (мячи 2-11), обновляя личный антирекорд.

Закарпатцы продлевают три свои «рекордные серии»: с пропущенными мячами на чужих полях - до 14 матчей, общую безвыигрышную - до 18 (=7-11), а гостевую - до 23-х (=6-17).

Команды Владимира Шарана пропускают 350-й мяч во всех турнирах (ЧУ - 297, КУ - 34, ЕК - 19).

«Металлист» реализовывает 19-й пенальти подряд.

«Ингулец» обновляет личный антирекорд, пропуская в гостях 11 игр кряду.

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Ярослав Мартынюк («Металлист 1925»), 50-й - Тарас Сакив («Ингулец»), 1-й - 20 игроков, в том числе 4 легионера.

В 7-м для себя клубе элитного дивизиона дебютируют Александр Бандура («Минай») и Руслан Бабенко («Днепр-1»), в 6-м - Дмитрий Немчанинов («Минай») и Евгений Опанасенко («Кривбасс»), в 5-м - Орест Кузык («Черноморец») и Владимир Танчик («Днепр-1»), в 4-м - Денис Безбородько («Колос»), Андрей Борячук («Металлист 1925»), Артем Громов («Днепр-1») и Владислав Дубинчак («Динамо»).

10-й мяч в УПЛ забивают Артем Бондаренко и Дмитрий Мишнев, 5-й - Назарий Ныч, 1-й - Даниил Голуб, Валентин Рубчинский, Эдуард Сарапий (все - в 1-й игре) и Виталий Бойко (в 9-й).

В 4-й команде элиты открывают голевой счет Денис Безбородько («Колос») и Дмитрий Коркишко («Металлист»), в 3-й - Роман Вантух, во 2-й - Дмитрий Мишнев (оба - «Заря») и Владислав Клименко («Ингулец»).

4-й матч подряд не уходит с поля без забитых мячей Александр Пихаленок.

4-й одиннадцатиметровый из 4-х реализовывает Дмитрий Коркишко.

3-ю пенальтийскую дуэль из 11 выигрывает Дмитрий Непогодов.

20-й сухой матч в УПЛ проводит Дмитрий Непогодов («Черноморец»), 1-й - Макс Валеф («Днепр-1»).

2-ю красную карточку в карьере зарабатывает Никита Татарков.